Путін розповів Лукашенку про "позитивні зрушення" на переговорах з Україною

Президент Росії Володимир Путін заявив своєму білоруському спільнику Олександру Лукашенку, що йому доповіли про деякі "позитивні зрушення" на переговорах української та російської сторін, повідомляє Українська правда.

Путін на зустрічі з Лукашенком у Москві, частина якої опублікована в мережі.

"Я проінформую Вас про ситуацію на українському напрямі – перш за все, про те, як точаться зараз переговори, які проводяться зараз практично на щоденній основі. Там є певні позитивні зрушення, як мені доповіли переговорники з нашого боку".

Лукашенко, у свою чергу, сказав, що їм нема за що виправдовуватися:

"Не ми розв'язали цю війну, у нас совість чиста".

За його твердженням, війну збиралися розпочати Збройні сили України, а Росія та Білорусь завдали "превентивного удару".

Лукашенко також сказав, що РФ і Білорусь вже звикли до санкцій – ще з часів СРСР. Він назвав це "свинством Заходу" та "часом можливостей" для підсанкційних країн.

Нагадаємо, Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого за декількома напрямками, у тому числі, з території Білорусі.