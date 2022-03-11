Рєзніков: ситуація на фронті непроста, але окупанти втратили ініціативу
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ситуація на фронті є і буде непростою, але російські окупанти втратили ініціативу, повідомляє Новое время.
"Ситуація на фронті є і буде непростою. Російських окупантів багато. Поки що. Але вони вже втратили ініціативу", – написав він.
За словами міністра, наші воїни здійснюють активну оборону та проводять успішні контратаки у всіх напрямках.
"Відео втечі російських танкових підрозділів під Броварами закарбується у всьому світі як реальний стан «другої армії» планети", — написав він.