Рєзніков: ситуація на фронті непроста, але окупанти втратили ініціативу

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ситуація на фронті є і буде непростою, але російські окупанти втратили ініціативу, повідомляє Новое время.

"Ситуація на фронті є і буде непростою. Російських окупантів багато. Поки що. Але вони вже втратили ініціативу" , – написав він.

За словами міністра, наші воїни здійснюють активну оборону та проводять успішні контратаки у всіх напрямках.