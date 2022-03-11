СБУ: затримано двох російських інформаторів на Донеччині
За минулу добу Служба безпеки України провела низку важливих операцій. Зокрема було затримано двох інформаторів РФ на Донеччині, також СБУ допитує 10 бойовиків "ЛНР".
Про це повідомила пресслужба СБУ.
У Донецькій області спецслужба викрила та затримала ще двох посібників окупантів.
Одна з затриманих – місцева мешканка, яка передавала дані про техніку та передислокацію ЗСУ. Інформацію від неї приймав так званий "депутат 2 созыва Народного совета ДНР" через заборонену соцмережу.
Інший зловмисник – колишній поліцейський Слов’янська. Він передавав дані щодо пересування військових ЗСУ поблизу міста та гори Карачун. За це бойовики "ДНР" пообіцяли йому одну з керівних посад окупаційної адміністрації після захоплення території російськими загарбниками, повідомляє СБУ.
У Сєвєродонецьку СБУ схопила навідників російської артилерії, які допомагали ворогові обстрілювати місто. Один із них діяв за дорученням бойовика на прізвисько "Ілля", який зараз воює проти ЗСУ у складі 2 армійського корпусу військ РФ.
Він ходив вулицями Сєвєродонецька, фіксував розміщення техніки та українських військовослужбовців і передавав ворогу. Згодом у ці райони міста летіли російські снаряди.
Ще один місцевий, як встановили оперативники СБУ, готувався передати ворогові розвідувальні дані. Причому його діями керував той самий бойовик. Зловмисника було своєчасно затримано.
У Луганській області СБУ розпочала допит захоплених у полон учасників так званих "військових підрозділів ЛНР", які були розбиті у боях під Сєвєродонецьком.
Мовиться про десятьох мешканців тимчасово окупованої території Луганщини, яких окупанти "мобілізували" на війну проти України. Бойовики не лише брали участь у бойових діях, а й вели розвідку, мінували автошляхи. Там же їхні угруповання були розгромлені ЗСУ, зазначає пресслужба.
Наразі полонені надають СБУ свідчення про свої підрозділи та російських військових, яким підпорядковувались.
У Полтавській області як держзраду СБУ кваліфікувала дії трьох місцевих мешканців, які перейшли на бік ворога і брали учать у пропагандистській акції російських ЗМІ. Вони закликали українських військовослужбовців не чинити спротив військам окупанта та переходити на бік ворога. Їх усіх затримано.