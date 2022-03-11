Міськрада: евакуація з Ізюму зірвана, у місті запеклий бій

В Ізюмі Харківської області йдуть запеклі бої з російськими окупантами, людей не вдалося евакуювати, повідомляє Новое время.

Про це повідомив начальник управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради Максим Стрельник.

"В Ізюмі триває запеклий бій. На жаль, ні ми, ні гуманітарна допомога Червоного Хреста, ні евакуаційні автобуси не змогли сьогодні пройти зеленим коридором в Ізюмі. З ранку у місті почалася запекла битва і вибухи не вщухають" , - написав він у своєму Facebook.

За словами Стрельника, російські окупанти також обстрілюють прилеглі села.

Він додав, що в Ізюмі люди перебувають на межі гуманітарної катастрофи – без тепла, води, світла та запасів їжі.

11 березня із Ізюма планували евакуювати мирне населення.