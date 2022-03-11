Геращенко: ліквідовано заступника начальника штабу розвідки Росії

Українські захисники ліквідували чергову "еліту" російського окупанта. Цього ж разу заступника начальника штабу з розвідки Бурлакова Андрія Петровича, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Telegram-канал Антона Геращенка, радника Міністра Внутрішніх Справ України.

"Знищено ще одного "елітного" російського окупанта: заступника начальника штабу з розвідки – начальника розвідки полку майора Бурлакова Андрія Петровича" ,- пише Геращенко.

Фото: заступник начальника штабу з розвідки Бурлаков Андрій Петрович (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Фото: заступник начальника штабу з розвідки Бурлаков Андрій Петрович (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Війна Росії проти України триває шістнадцятий день.