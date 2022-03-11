Валютний ринок в умовах війни: день 16-й

На міжбанківському валютному ринку України – без істотних змін. У разі війни міжбанк продовжує працювати у особливому режимі.

Основним контрагентом для всіх банків є Національний банк України. Він купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає долари за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу купівлі) у разі потреби закупівлі товарів критичного імпорту із затвердженого списку. До них відносяться, зокрема, нафтопродукти та паливно-мастильні матеріали, ліки, радіодеталі, шини, деякі дитячі товари та інше. Крім того, Національний банк проводить угоди і в євро. При цьому курс встановлюється, виходячи із крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара.

Водночас Національний банк повідомляє про поодинокі угоди з купівлі-продажу безготівкової валюти безпосередньо між різними комерційними банками. Вони проводяться у торговій системі Refinativ.

На готівковому валютному ринку активізується робота. За інформацією порталу «Курс України», сьогодні ціна готівкового долара у столиці дещо зросла порівняно із вчорашнім днем. Одна з небагатьох мереж обмінних пунктів Garant, що працюють у столиці, підняла курс купівлі готівкового долара з 31,00-32,00 до 32,50-33,00 гривень, курс продажу при цьому зріс до 36,50-37 гривень. Оптові суми готівкового долара у столиці інші оператори валютного ринку готові купувати по 34 і навіть по 34,50 гривень (йдеться про суми від 20000 доларів). У той самий час у обласних центрах готівковий долар продовжує дешевшати, тобто відбувається вирівнювання із курсами столиці. Головна причина того, що відбувається, – зниження потоку біженців за кордон, що призводить до зниження попиту на готівкову валюту.

Спеціально для тих, хто виїжджає, портал «Курс України» підготував корисні рекомендації, як правильно чинити з готівкою, що варто робити, а що – ні.

Євро на FOREX у четвер 10 березня виріс до позначки 1,1117 долара після рішення Європейського центробанку залишити незмінною головну процентну ставку. У п'ятницю 11 березня євро подешевшав до рівня 1,0955 долара, тому що американський долар у світі знову зростає проти провідних світових валют. Готівковий євро у столиці купують по 35-36 гривень, продають по 41-42 гривні. Водночас на Західній Україні ціна євро дешевша. Як повідомили вчора порталу "Курс України" ужгородські оператори валютного ринку, "ціни збивають ті, хто їздить за кордон, там знімає валюту та привозить до України" . Ось таким нехитрим способом (популярним у 2014-2015 роках) поповнюється наш готівковий валютний ринок.

Російський рубль продовжує торгуватися у широкому коридорі 116-140 руб/$. У першій половині дня рубль зміг зміцнитися до 114 руб. Попит на готівковий долар у Росії продовжує зростати, а водночас зростає і ціна долара на чорному ринку. У деяких обмінниках вона вже сягає 250-300 рублів за один «зелений».

«Криптовалюта №1» біткоїн на криптобіржі Binance сьогодні торгується в діапазоні 38220-40240$ за 1BTC. Волатильність на криптовалютному ринку знизилася порівняно із вчорашнім днем.