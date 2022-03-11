Рєзніков: авіація РФ готує провокації щодо Білорусі

Російська авіація готується завдати удару по населених пунктах на території Білорусі. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у своєму зверненні до білоруського народу на своїй сторінці у Facebook.

"Друзі. За інформацією, в якій ми повністю впевнені і яку підтвердили, зараз командування російських окупаційних військ готує серію кривавих провокацій", - написав міністр.

Згідно з наявною інформацією, російська авіація готується завдати удару по ряду населених пунктів на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу українсько-білоруського кордону.

"Зокрема, на удар збираються зазнати н.п. Копані, Столинського району Брестської області. Для маскування злочину Росія має намір здійснити атаку з повітряного простору України", - попереджає Резніков.

Мета провокації, за його словами, – змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України.

"Москва намагається пов'язати вас кров'ю. Гарантую, що українська армія не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі", – наголосив міністр.

Він нагадав, що за 15 днів війни українські війська знищили понад 12 тис. російських солдатів.