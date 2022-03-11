ЗСУ: Російські літаки через територію України обстріляли Білорусь

Російські літаки через територію України обстріляли населений пункт Копані, що знаходиться на території Білорусі. Про це повідомляє﻿ Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Сьогодні о 14.30 від ДПС надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, розвернулись над нашими н. п. Городичі та Тумені, після чого нанесли вогневе ураження по населеному пункту Копані (Білорусь)" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз 9 прикордонний загін спостерігає зайняття цього населеного пункту ворогом.

Оновлено. Є інформація про обстріл н.п. Бухличі та Верхній Теребежів (Білорусь).