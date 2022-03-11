В Укрпошті розповіли, як безкоштовно переадресувати посилку. Безкоштовна послуга переадресації посилки доступна тільки для діючих відділень. Деякі з них працюють із обмеженнями, повідомляє UBR.

АТ "Укрпошта" запустила безкоштовну переадресацію посилок для українців, які змінили місце проживання у зв'язку із початком воєнних дій в Україні. Змінити адресу поштового відділення можна на веб-сайті держкомпанії.

Як повідомляє прес-центр "Укрпошти", переадресація можлива виключно у працюючих відділеннях. Ті, що призупинили функціонування через бойові дії, відновлять роботу та видачу посилок після врегулювання ситуації.

"Звертаємо увагу, що в деяких областях переадресація можлива лише в межах міст або через складні умови перевезення тимчасово не можлива взагалі" , - сказано у повідомленні.

Перед тим, як оформляти переадресацію, необхідно перевірити режим роботи потрібних відділень за посиланням.

Крім того, в "Укрпошті" нагадали, що плату за зберігання посилок на час війни скасовано. Відправлення, термін зберігання яких минув, залишаться у відділеннях і не повертатимуться відправникам.

Нагадаємо, що 11 березня державна пошта відновила доставку товарів із великих інтернет-магазинів. Серед них ОLX, Prom.ua і Rozetka, Eva.ua.