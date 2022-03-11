ГІЯРУ: всі об'єкти ЧАЕС – під контролем окупанта

Усі об'єкти державного спеціалізованого підприємства (ДСП) "Чорнобильська АЕС", що знаходяться в зоні відчуження, продовжують перебувати під контролем військових країни-агресора. Про це повідомляє прес-служба Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ).

"Починаючи з 11:22 09.03.2022 на майданчику ДСП «Чорнобильська АЕС» відсутнє електропостачання і, відповідно, відсутній зв'язок з персоналом, який знаходиться на майданчику ДСП", – повідомила прес-служба ДІЯРУ.

За інформацією ДІЯРУ, регулюючий контроль стану ядерної та радіаційної безпеки на майданчику ЧАЕС та на території зони відчуження, а також контроль ядерних матеріалів на підприємстві неможливий.

"Робота Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження ще не відновлена. Реальна ситуація на майданчику поки що не відома", - пише прес-служба ДІЯРУ.

За інформацією керівництва ЧАЕС, яке знаходиться у м. Славутич, майданчик АЕС вдалося забезпечити додатковим запасом дизельного палива для дизельних електростанцій, що забезпечують аварійне електроживлення сховищ відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1 та СВЯП-2), а також Нового безпечного конфайменту над об'єктом "Укриття ".