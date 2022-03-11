Ветеран армії США їде до України, щоб воювати проти РФ

50-річний ветеран американської армії Метью Паркер їде до України. Він хоче допомогти нашим захисникам у боротьбі проти російських загарбників, повідомляє 24 Канал.

Паркер – ветеран армії США із 20-річним стажем. Він є батьком чотирьох дорослих дітей та власником фірми, яка займається навчанням для тих, хто надає охоронні послуги.

Американець планує якнайшвидше вилетіти до Польщі і звідти – вирушити до України.

"Мені не подобається те, що там робиться. Я бачив, що відбувається, коли мирні жителі опиняються в епіцентрі війни", – пояснив він.

За його словами, росіяни, коли не можуть здобути перемогу, переважно "спалюють за собою мости" .

Ветеран розповів, що раніше під його керівництвом понад рік служив наш земляк. Цей солдат досі має сім'ю в Україні. Саме це, за словами Паркера, частково вплинуло на рішення запропонувати свою допомогу.

Паркер планував вилетіти зі США ще на початку березня. Втім, трохи відклав від'їзд після того, як отримав ряд запитів від інших американських та іноземних добровольців. Багато хто з них має досвід роботи в армії або в службах екстреного реагування і хоче, щоб він допоміг дістатися в Україну.

Американський ветеран допомагає їм зібрати необхідне спорядження для холодних погодних умов в Україні та підтримує контакт із "Інтернаціональним легіоном оборони".