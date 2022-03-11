В Росії заблокували Instagram

За декілька годин після звернення Генпрокуратури Росії Роскомнагляд заявив, що заблокує соціальну мережу Instagram﻿. Про це, посилаючись на Роскомнагляд, повідомляє Ділова столиця.

У кремлівському регуляторі заявили, що блокують соцмережі Instagram через заклики до насильства проти росіян

"У соціальній мережі Instagram поширюються інформаційні матеріали, які містять заклики до здійснення насильницьких дій щодо громадян Російської Федерації, зокрема військовослужбовців" , – пишуть окупанти.

Раніше рішенням Роскомнагляду в Росії заблокували найбільшу соціальну мережу Facebook.