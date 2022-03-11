Голова Сумської ОВА: окупанти бомбардували дитячий табір

У ніч на 10 березня на Сумщині російські війська скинули п’ять бомб на територію дитячого табору Зоряний біля села Вільшанка. Про це сьогодні на своєму Телеграм-каналі написав голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

"У ніч з 9 на 10 березня російська ворожа авіація скинула 5 бомб на територію нашого дитячого табору. Одна бомба потрапила прямо в житловий корпус: половина будинку знищена, в другій половині вціліли тільки стіни", - повідомив Живицький.

Крім того, він зазначив, що приміщення котельної повністю розбиті.

"На даний момент відключено всі комунікації і немає опалення. Від ударної хвилі в таборі "Зоряний" вибиті всі вікна та двері", - наголосив голова ОВА.

Про постраждалих не повідомляється.