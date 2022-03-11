BlaBlaCar йде з РФ і переорієнтує роботу в Україні на підтримку біженців

У зв’язку з нападом Росії на Україну та відповідно до санкцій, запроваджених ЄС, компанія BlaBlaCar оголосила про припинення розвитку бізнесу в РФ, повідомляє Новое время.

"BlaBlaCar припиняє інвестиції в Росії та скасовує всі плани щодо підтримки розвитку цього ринку. Усі грошові потоки між французькою штаб-квартирою та російською дочірньою компанією припинено" , — сказано у заяві компанії.

У BlaBlaCar додали, що, взявши на себе обов’язок роботодавця забезпечити захист понад 100 співробітників у РФ, компанія залишить платформу в поточному вигляді, але ізолює свою російську діяльність від решти компанії та зупиняє усі плани щодо її розвитку.

"Сервіс неприбутковий в Росії" , — додали у BlaBlaCar.

У компанії підкреслили, що в Україні платформа надала підтримку своїм 85 співробітникам, допомагаючи їм переїхати у безпечніші місця та пропонуючи фінансову, матеріально-технічну та психологічну підтримку.

"Також компанія BlaBlaCar зосередилась над тим, щоб забезпечити українцям доступ до транспорту та негайно адаптувала свою карпулінгову платформу для водіїв-волонтерів та біженців. В Україні, Польщі, Румунії та Угорщині водії тепер можуть пропонувати безкоштовні поїздки на BlaBlaCar та брати стільки пасажирів, скільки зможуть. BlaBlaCar не бере комісії за поїздки в цих країнах" , — сказано у повідомленні.

За даними платформи, користувачі BlaBlaCar вже допомогли 80 тис. українцям дістатися більш безпечного місця.

Крім того, у Західній Європі автобуси BlaBlaCar, що сполучають найбільші міста у дев’яти країнах, безкоштовні для українських біженців.