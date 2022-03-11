Зеленський поговорив із Байденом: обговорили санкції проти РФ
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Сполучених Штатів Джо Байденом. В ході переговорів сторони обговорили посилення санкцій проти Росії.
Про це Зеленський написав у себе у Twitter.
"Провів предметну розмову з президентом США Джо Байденом. Поінформував його про свою оцінку ситуації на полі бою, про злочини РФ проти мирного населення", – написав президент.
За його словами, лідери двох держав
"узгодили подальші кроки з оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію".