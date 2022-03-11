Зеленський поговорив із Байденом: обговорили санкції проти РФ

Зеленський поговорив із Байденом: обговорили санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Сполучених Штатів Джо Байденом. В ході переговорів сторони обговорили посилення санкцій проти Росії.﻿

Про це Зеленський написав у себе у Twitter.

"Провів предметну розмову з президентом США Джо Байденом. Поінформував його про свою оцінку ситуації на полі бою, про злочини РФ проти мирного населення", – написав президент.

За його словами, лідери двох держав "узгодили подальші кроки з оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію".

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