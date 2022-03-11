Ціна нафти Brent може зрости до $240 - прогноз

Галузева консалтингова компанія Rystad Energy прогнозує, що вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent злетить до $240/бар. у разі, якщо західні країни введуть нові санкції на експорт російської нафти, повідомляє Enkorr.

Нові обмеження виведуть з ринку близько 4,3 млн бар. нафти на добу, і цей обсяг не можна буде поповнити завдяки поставкам з інших джерел, вважає глава відділу нафтових ринків Rystad Energy Бьорнар Тонхауген. На його думку, зниження пропозиції при такому розвитку подій може призвести до найбільшої з часів війни в Перській затоці нафтової кризи. Тоді, 1990 р., вартість енергоносіїв підскочила вдвічі.

Тонхауген попередив, що рекордне подорожчання нафти може спровокувати глобальну економічну рецесію у IV кварталі цього року.

Вартість бареля травневої нафти Brent 11 березня до 7:59 за Києвом склала 109,67 (+0,31%). Барель квітневої нафти WTI торгувався за $106,44 (+0,40%).