ЄС розтягнув програму відмови від російського газу на 5 років

ЄС розтягнув програму відмови від російського газу на п'ять років, повідомляє UBR.

У Єврокомісії заявили, що представлять план відмови від російських енергоресурсів у травні. Він розрахований на період до 2027 року.

Європейський союз готує поетапну відмову від російського газу, нафти та вугілля до 2027 року. Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, план, який представлять у травні, буде підкріплений "необхідними національними та європейськими ресурсами".

"До кінця травня ми запропонуємо поетапну відмову від російського газу, нафти та вугілля до 2027 року. І ми запропонуємо варіанти оптимізації структури ринку електроенергії, щоб він краще підтримував "зелений" перехід" , - написала Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

Нагадаємо, що до цього часу в США оголосили про введення заборони на імпорт російських нафти та газу.

"США націлені на головну артерію економіки Росії - ми забороняємо весь імпорт російської нафти, газу і енергії" , - заявив 8 березня Джо Байден.

Згодом Великобританія також заборонила імпорт російської нафти.