Центр комунікацій: Білорусь може атакувати Україну вже сьогодні

Білорусь може вдатися до атаки на територію України сьогодні ввечері о 21:00.﻿ Про це, із посиланням на пресслужбу Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Відмічається, що це може статися після умисної провокації після розпорядження президента Російської Федерації Володимира Путіна.

"Не виключено, що вони могли віддати такі розпорядження: Путін - здійснити провокацію, обстріл російськими літаками в районі ДКУ з боку України білоруської території; Лукашенко - готувати вторгнення ЗС РБ в Україну" , - пише пресслужба.

Варто додати, що інші профільні органи, а саме розвідка, Міноборони й генштаб поки що не підтвердили інформацію та не заявляли подібного.