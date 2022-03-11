США заборонили імпорт алкоголю, морепродуктів і діамантів з РФ

Сполучені Штати запроваджують заборону на імпорт низки категорій товарів з Росії, зокрема горілки та діамантів, повідомляє Ділова столиця.

Про це оголосив президент США Джо Байден на брифінгу у Білому домі.

"Ми вживаємо подальші кроки і забороняємо імпорт певних категорій товарів із важливих для російської економіки секторів, включаючи морепродукти, горілку та діаманти" , — сказав Байден.

Він також розповів, що країни Групи семи обговорюють питання заборони для Росії на запозичення у провідних фінансових інституцій, такий як МВФ та Світовий банк.

"Путін — агресор, і Путін має заплатити ціну. Він не може вести війну проти іншої країни, а потім просити про фінансову допомогу у міжнародної спільноти" , — сказав Байден.

Нагадаємо, Канада запровадила санкції проти п'яти росіян, зокрема мільярдера Романа Абрамовича, і забороняє 32 російським компаніям і державним установам отримувати оборонне обладнання.