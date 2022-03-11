Міськрада: у Маріуполі загинуло 1582 мирних жителів

З початку повномасштабної війни Росії проти України окупанти вбили 1582 мирних жителів Маріуполя. Про це, посилаючись на прес-службу Маріупольської міської ради, повідомляє Новое время.

"1582 мирних маріупольця вбито російськими окупаційними військами за 12 діб блокади міста та нещадного обстрілу житлових кварталів. Світла пам'ять загиблим у цій жахливій війні. Кожен окупант буде горіти у пеклі. Ми ніколи не забудемо та ніколи не пробачимо цього злочину проти людства, проти України, проти Маріуполя!" — наголосили в міськраді.

Понад тиждень Маріуполь перебуває у повній блокаді та під безперервними обстрілами російських військ. Вже знищено дитячу лікарню, пологовий будинок і технічний університет.

Окупанти відмовляються організувати гуманітарний коридор для підвезення продуктів харчування та вивезення мирного населення.