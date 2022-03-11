Країни G7 посилять санкції проти російських мільярдерів і членів їх сімей

Країни "Великої сімки" посилять тиск щодо російських мільярдерів, олігархів та їх сімей, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив президент США Джо Байден.

"Велика сімка" також посилює тиск щодо російських мільярдерів, олігархів та їх сімей, які користуються благами. Ми посилюємо координацію між країнами G7, щоб конфіскувати їх незаконно нажите майно і кошти" , — сказав Джо Байден.

Він зазначив, що будуть знайдені всі яхти та палаци, і предмети розкоші стануть для них дуже важкодоступними.

"Вони ховають гроші в наших країнах і повинні теж відчути біль від наших санкцій. Всі ці яхти та палаци на сотні мільярдів доларів. Ми також ускладнимо придбання для них предметів розкоші" , — підкреслив президент США.

Нагадаємо, Канада запровадила санкції проти п'яти росіян, зокрема мільярдера Романа Абрамовича, і забороняє 32 російським компаніям і державним установам отримувати оборонне обладнання.

Крім того, британський уряд запровадив санкції щодо семи російських олігархів, включаючи Романа Абрамовича та Олега Дерипаску.