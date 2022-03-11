США заборонили ввезення доларових банкнот до Росії

Президент США Джо Байден своїм указом заборонив будь-яке постачання доларових банкнот до Росії, повідомляє Новое время.

"Забороняється […] експорт, реекспорт, продаж або постачання безпосередньо або опосередковано зі США, а також від фізичних або юридичних осіб США незалежно від їх місцезнаходження, банкнот, номінованих у доларах США, уряду Російської Федерації або будь-якій особі, що перебуває в Російській Федерації" , — сказано в документі, опублікованому на сайті Білого дому.

Раніше повідомлялося, що США запровадили нові санкції проти РФ. Йдеться про заборону поставок до Росії предметів розкоші, а також відмову від імпорту з країни-агресора алкоголю, морепродуктів та алмазів.

Крім того, Вашингтон скасовує торгові преференції для товарів з Росії (РФ позбавлена статусу країни найбільшого сприяння торгівлі).