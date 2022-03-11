Економісти спрогнозували майбутнє РФ на тлі зростаючих апетитів Китаю

Експерти кажуть, що китайські компанії почнуть займати всі економічні ніші, що звільнилися, повідомляє Сьогодні.

Бліцкриг Путіна в Україні провалився, західні санкції починають повільно, але впевнено топити російську економіку, і Москві не залишається нічого іншого, як йти на уклін до Китаю. У РФ сподіваються, що Пекін допоможе їм уникнути західних санкцій, але, як кажуть експерти, головне завдання КНР – це заробити на російській економіці, що тоне.

Економісти спрогнозували, яке майбутнє очікує РФ на тлі зростаючих апетитів Пекіна.

Святе місце пустим не буває

Росію масово залишають західні компанії. У мережі є безліч роликів, як покупці у прямому сенсі б'ються за імпортні товари напередодні закриття тих чи інших мережевих магазинів західних брендів.

У мережі вже жартують, що на місце Adidas прийде добре відомий з 90-х років китайський бренд Abibas, натякаючи на ті часи, коли магазини та ринки були завалені підробками під відому продукцію. І як кажуть, у кожному жарті є лише частка жарту.

"Китай зараз співпрацюватиме з Росією, тому що звільнився простір для бізнесу. За останні 40 років країна плавно перейшла від планової економіки до ринкової і зараз Китай – головний світовий експортер різної продукції промислового виробництва. Тобто якщо раніше в Росії продавали продукцію компанії H&M, то зараз буде створено бренд, умовно, M&H і така сама продукція продаватиметься на тих же цінових умовах, але з іншим ім'ям" , – припускає аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.

Експерт не відкидає, що навіть західні компанії спробують працювати з Росією через Китай.

"Власники брендів, які залишили РФ, можуть створити нові бренди в інших країнах та продовжувати працювати з Росією через Китай" , – каже Болтян.

Відтік фахівців

Росіяни найближчим часом можуть опинитися у ролі українців, які виїжджали на заробітки до Європи. Тільки замість того, щоб їхати працювати до ЄС, громадяни РФ почнуть виїжджати до Китаю. Ймовірно, якісь виробництва КНР спробує організувати і російської території.

"Китаю може бути цікавим співробітництво у створенні підприємств, виробництва в Росії. Якщо подивитися на основні проблеми розвитку промисловості, то це велика кількість дешевої робочої сили з низькою ефективністю та необхідність підвищувати рівень профільної освіти працівників. У Росії у зв'язку із втратою робочих місць на західні компанії буде звільнена робоча сила, що може стати приводом для спільних дій у зміцненні промислової активності Китаю в обмін на потрібні для Росії знижки" , – говорить Олександр Болтян.

Щоправда, про якісь високотехнологічні виробництва не йтиметься. Пекін прагматично зароблятиме на Росії, якій просто нікуди подітися.

"Ділітися технологіями з Росією Китай не буде. Та й безкоштовно допомагати Москві Пекін теж не планує. Йдеться про те, щоб заробити на безпорадності РФ. Якщо якусь технологію або комплектуючі весь світ Росії продавати не буде, але є китайський аналог, то Китай може сміливо множити відпускні ціни у кілька разів" , – каже старший аналітик Альпарі Вадим Йосуб.

За його словами, згодом Росія може перетворитися на Китай на такого ж залежного сателіту, яким був для Москви Мінськ.

Скуплять усю сировину

Паралельно з цим Китай скуповуватиме російські ресурси. Якщо західні країни запровадять ембарго на купівлю російських енергоносіїв, то РФ може повторити долю Ірану, який змушений продавати свою нафту сусідам із дисконтом 70-80%, а іноді й просто міняти її на продовольство.

Насамперед Пекін зацікавлений у тому, щоб захопити максимальну кількість російських природних ресурсів.

"Китай інвестуватиме в Росію тільки щоб мати додаткову сировинну базу, тобто мінеральні ресурси, які необхідні економіці КНР для її зростання. Так, наприклад, з перших чисел березня ми знаємо, що китайська влада веде переговори з держкомпаніями, включаючи CNPC, China Petrochemical Corporation (Sinopec), Aluminum Corporation of China та China Minmetals Corporation про можливості потенційних інвестицій у російські компанії, або активи" , – продовжує Олександр Болтян.

При цьому такі угоди укладатимуться не на знак підтримки Росії у війні проти України, їхня мета — збільшення імпорту.