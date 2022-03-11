Генштаб ЗСУ: РФ може посилити ракетно-бомбові удари

Є висока ймовірність посилення Росією терористичних методів ведення бойових дій та завдання ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Про це у свіжому зведенні повідомляє прес-служба﻿ Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що "противник продовжує ведення наступальної операції проти України" , але при цьому "основної мети щодо захоплення певних міст і територій російські загарбники не досягли" .

"Існує висока ймовірність посилення Російською Федерацією терористичних методів ведення бойових дій, завдання ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної інфраструктури, житлових районів, залякування місцевого населення, проведення інформаційних, психологічних акцій з метою підриву довіри населення до представників державної влади на місцях, поширення дезінформації, захоплення місцевого населення у заручники", – повідомляють у Генштабі.

Також зазначається, що частини та підрозділи окупаційних військ не залишають спроб продовжити наступ за всіма напрямками, для чого проводяться заходи щодо формування та погодження резервів на території РФ.

"Значна частина російських підрозділів відновлюють боєздатність. Противник намагається налагодити логістичне забезпечення частин і підрозділів, що ведуть бойові дії. Російські окупанти продовжують проводити повітряну розвідку позицій наших військ у Донецькому, Таврійському, Південнобузькому та Бессарабському операційних районах", - пише прес-служба Генштабу.

Крім того, повідомляється, що з метою втягування Республіки Білорусь у війну проти України противник вдається до провокаційних дій.

"За наявною інформацією, авіація ВКС РФ завдала удару по населених пунктах на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу державного кордону України. З метою маскування Російська Федерація здійснила атаку з повітряного простору України", - передає Генштаб.

Зазначається, що ЗСУ "у тісній взаємодії з іншими складовими сектору безпеки та оборони дають гідну відсіч окупантам, завдаючи йому значних втрат у живій силі та військовій техніці" .