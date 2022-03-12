Washington Post: США вивчають можливість відправлення Україні систем ППО

Сполучені Штати вивчають можливість надсилання Україні досконаліших систем ППО та іншого озброєння, повідомляє Новое время.

Адміністрація президента США Джо Байдена працює з європейськими союзниками над прискоренням доставки до зони бойових дій досконаліших систем ППО та інших озброєнь.

Про це пише Washington Post із посиланням на заяву офіційних осіб США.

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив журналістам, що Сполучені Штати мають намір озброїти уряд у Києві "тими коштами, які, як ми знаємо, потрібні українцям і які вони дуже добре використовують".

Які саме види зброї можуть бути включені в наступну хвилю постачання Україні, він уточнити відмовився.

"Ми вважаємо, що найбільш ефективним способом підтримки українських військових у їхній боротьбі проти Росії є надання більшої кількості протитанкових засобів та систем ППО, що продовжується спільно з міжнародною спільнотою" , - зазначив генерал ВПС США Тод Волтерс.

Як пише видання з посиланням на високопоставленого європейського чиновника, Україна запросила зенітно-ракетний комплекс С-300. За його словами, переговори щодо такої можливості продовжуються.

Раніше заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявляла, що США не можуть прикрити Україну залізним куполом, але розглядають можливість використання іншої ППО.