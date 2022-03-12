Кулеба обговорив з Блінкеном свою зустріч з Лавровим у Туреччині

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Державним секретарем Ентоні Блінкеном щодо своєї зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим і МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США.

Блінкен своєю чергою поінформував Кулебу про спільні дії, що вживаються США в координації з "Великою сімкою" і ЄС для подальшого збільшення тиску на Росію.

Він підтвердив прихильність США до суверенітету і територіальної цілісності України, а також продовження посилення безпеки, економічної та гуманітарної підтримки народу України, який стикається з все більш жорстокими бомбардуваннями з боку російських військ.

Блінкен і Кулеба також обговорили свої побоювання щодо того, що Росія нарощує свої дезінформаційні кампанії, щоб обдурити світ, в тому числі ООН.

Держсекретар представив оновлену інформацію про зусилля США і всього світу щодо притягнення Росії до відповідальності за навмисну, неспровоковану і невиправдану війну проти України і притягнення Білорусі до відповідальності за її сприяння в проведенні російських бойових операцій.