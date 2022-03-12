Генштаб: окупанти здаються в полон цілими групами

З початку бойових дій на території України 31 батальйонно-тактична група противника втратила боєздатність, у більшості інших підрозділів особовий склад деморалізовано, фіксуються випадки здачі в полон окремими групами, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 6:00 12 березня.

"Сили оборони України дають гідну відсіч і стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках… З початку бойових дій тридцять одна батальйонно-тактична група противника, що діяла на території України, втратила боєздатність" , – йдеться в ранковому зведенні.

Зазначається, що противник у Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах має великі втрати у живій силі та техніці, зупинений та намагається закріпитися на раніше захоплених рубежах. На Донецькому напрямку під час спроб просунутися вперед окупанти отримали гідну відсіч від Українських Захисників і були зупинені на окремих напрямках, на іншому ворог суттєво знизив темпи просування.

За результатами бойових дій більшість підрозділів російських збройних сил, які мали безпосередній вогневий контакт із підрозділами ЗС України, деморалізовано, морально-психологічний стан особового складу продовжує знижуватись, фіксуються випадки здачі в полон окремими групами.

"За останні три дні спостерігається рух малих груп дезертирів противника у напрямку державного кордону" , – наголосили в Генштабі.

Також зазначається, що ворог має велику проблему з комплектування резерву.