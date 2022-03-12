Котін: російські військові заявили, що ЗАЕС належить "Росатому"
Керівник "Енергоатому" Петро Котін повідомив, що на Запорізькій АЕС зібрали керівний персонал і повідомили, що тепер станція перебуває у власності "Росатому", повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці "Енергоатому".
"Сьогодні представники так званої військово-цивільної адміністрації приїхали на станцію, зібрали менеджмент. Вони прізвища свої не називають – кажуть лише, що вони є представниками військово-цивільної адміністрації.
Вони заявили менеджменту, що це зараз станція "Росатому", і більше вона Україні не належить — мовляв, зайшли сюди надовго і це зараз територія орди, тому атомна станція має працювати відповідно до указів "Росатому", — розповів Котін.