Котін: російські військові заявили, що ЗАЕС належить "Росатому"

Керівник "Енергоатому" Петро Котін повідомив, що на Запорізькій АЕС зібрали керівний персонал і повідомили, що тепер станція перебуває у власності "Росатому", повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці "Енергоатому".

"Сьогодні представники так званої військово-цивільної адміністрації приїхали на станцію, зібрали менеджмент. Вони прізвища свої не називають – кажуть лише, що вони є представниками військово-цивільної адміністрації.