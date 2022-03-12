ЗСУ повідомили про збиття крилатої ракети над Дніпром
Підрозділом Дніпровської зенітної ракетної бригади знищено ворожу крилату ракету над Дніпром, повідомляє Українська правда.
Про це заявило повітряне командування "Схід", а також мер Дніпра Борис Філатов.
Командування пояснює, що війська РФ отримують значні втрати в наземних операціях, тож підступно завдають удару за ударом з повітря.
Вони запевнили, що воїни протиповітряної оборони 24/7 пильнують небо.
Раніше мер Дніпра Борис Філатов також підтвердив інформацію, але просить не викладати фото та відео. Попередньо жертв та руйнувань немає.