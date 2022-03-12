Кім: Окупанти обстрілювали Миколаїв хаотичним вогнем, є поранені

У Миколаєві внаслідок обстрілів російських окупантів постраждали двоє людей, попередньо жертв немає, повідомляє Новое время.

Як заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, окупанти відкрили по місту безладний хаотичний вогонь. Під обстріл потрапили лікарня, інтернат та котельня.

Він зазначив, що росіяни змінюють тактику: "Розміщуються у селах, квартируються у сільських школах, у будинках. Ми не можемо накривати їх у відповідь".