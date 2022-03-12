Верещук оголосила про 15 нових гуманітарних коридорів на 12 березня

Віцепрем’єр та глава МінТОТ Ірина Верещук повідомила про відкриття нових гуманітарних коридорів на 12 березня, повідомляє Українська правда.

Коридори відкриті як для евакуації, так і для доставки гуманітарного вантажу.

Маршрути коридорів