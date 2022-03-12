Верещук оголосила про відкриття 15 гуманітарних коридорів на 12 березня
Віцепрем’єр та глава МінТОТ Ірина Верещук повідомила про відкриття нових гуманітарних коридорів на 12 березня, повідомляє Українська правда.
Коридори відкриті як для евакуації, так і для доставки гуманітарного вантажу.
Маршрути коридорів
- Запоріжжя – Василівка – Мелітополь – Бердянськ – Мангуш – Маріуполь (з обов’язковим розмінуванням по всьому маршруту виходить колона з гуманітарним грузом та автобусами для евакуації людей на зворотному шляху);
- Пологи – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя (евакуація);
- Запоріжжя – Пологи – Токмак (гуманітарний груз + евакуація на зворотному);
- Гостомель – Буча – Михайлівка Рубежівка – Шпитьки – Петрушки – Білогородка – Київ;
- Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ;
- Микуличі – Немішаєво – Березове – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Мрія – Стоянка – Гореничі – Гнатівка – Білогородка – Київ;
- Андріївка – Липівка – Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир;
- Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир;
- Бородянка – Пісковка – Малин – Радомишль – Житомир;
- Тростянець – Суми – Голубіївка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріящівка – Лохвиця – Лубни – Полтава;
- Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріящівка – Лохвиця – Лубни – Полтава;
- Лебедин – Штепівка – Недригайлівка – Коровинці – Ромни – Андріящівка – Лохвиця – Лубни – Полтава;
- Конотоп – Шевченково – Хмелів – Ромни – Андріящівка – Лохвиця – Лубни – Полтава;
- Велика Писарівка – Охтирка – Ухра – Котельва – Полтава;
- Краснопілля – Верхня Сироватка – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріящівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.