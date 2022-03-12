Міноборони озвучило втрати російських військ на 17 день війни

За попередніми підрахунками, від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила вже 362 танки та понад 1200 бойових броньованих машин, повідомляє Українська правда.

Про це свідчать дані Міноборони та Повітряних сил.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.03 орієнтовно склали:

особового складу – понад 12 000 осіб;

танків ‒ 362 од;

бойових броньованих машин ‒ 1205 од;

артилерійських систем – 135 од;

РСЗВ - 62 од;

засоби ППО - 33 од;

літаків– 58 од, гелікоптерів– 83 од. (за даними Повітряних сил, вражено 67 ворожих літаків та 87 вертольотів - ред.);

автомобільної техніки - 585 од;

кораблів / катерів – 3;

цистерн з ПММ – 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.