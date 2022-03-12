Великий агрохолдинг Cargill скорочує діяльність у РФ, але не йде повністю

Велика продовольча компанія Cargill скорочує бізнес у Росії та зупиняє інвестиції в країну. Про це йдеться у заяві компанії, повідомляє Новое время.

"У нас довга історія у Росії, але зараз такий час. Таким чином ми скорочуємо нашу діяльність там і припиняємо інвестиції" , — заявили в компанії.

Тим не менш, Cargill продовжить роботу основних підприємств з виробництва продуктів харчування та кормів у Росії.

У компанії наголосили, що цей регіон відіграє важливу роль у нашій глобальній продовольчій системі та є найважливішим джерелом ключових інгредієнтів для основних продуктів харчування, таких як хліб, дитячі суміші та пластівці.

Нагадаємо, що в одній із найбільших агроасоціацій у країні — Українському клубі аграрного бізнесу заявили, що продовження війни РФ проти України після 1 квітня зірве посівну кампанію в обох країнах і спричинить суттєвий дефіцит продовольства на світовому ринку.