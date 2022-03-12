Тимошенко: у Мелітополі протестують з вимогою відпустити викраденого мера

У суботу, 12 березня, мешканці тимчасово підконтрольного ЗС РФ Мелітополя вийшли на масовий мітинг з вимогою до окупантів звільнити викраденого ними мера міста Івана Федорова, повідомляє Новое время.

Відео опублікував заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

На ньому видно близько 2 тисяч осіб, які зібралися на площі перед зайнятою російськими військовими райдержадміністрацією.

Федорова захопили солдати ЗС РФ напередодні. Як розповів радник голови МВС Антон Геращенко, причиною викрадення було те, що мер відмовився співпрацювати з окупантами.