Мер: внаслідок обстрілів по Василькову повністю знищено аеропорт

Унаслідок ракетних ударів окупанта по Василькову знищено аеропорт, заявила міська голова Василькова Наталія Баласинович, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні близько 7 ранку ворожі сили обстріляли місто Васильків, вісім ракет влучили, обстріляли аеропорт. Унаслідок ракетних ударів аеропорт повністю знищено, знищено льотну смугу, детонував склад із боєприпасами, й вони досі детонують" , - сказала вона у відеозверненні.

За словами мера, одна з ракет окупантів влучила у склад боєприпасів.

"Також знищено склад із паливно-мастильними матеріалами, через що ліквідовано роботу нашого аеропорту" , - сказала Баласинович.

Мер закликала всіх жителів Василькова залишатися вдома та в укриттях.