Арестович прогнозує ще два-три тижні спроб ворога наступати

У найближчі два-три тижні, після невеликої паузи, російські війська спробують кинути свої резерви на ті напрямки, де вони потенційно можуть отримати успіх. Йдеться насамперед про Маріуполь та зону ООС, повідомляє Ділова столиця.

Про це у коментарі українським каналам сказав радник голови ОПУ Олексій Арестович.

"Буде ще одна спроба наступати з їхнього боку. Зараз вони у паузі, під Києвом практично розгромлені, намагаються тикатися невеличкими підрозділами, але ми їх знищуємо.

Тобто вони спробують кинути резерви на ті напрямки, на яких у них намітився успіх", — сказав Арестович .

За його словами, мова йде про зону ООС, Маріуполь, Харків та можливо Київ.

"Оскільки вони безтолкові і все зроблять не так як треба, то і ці резерви поляжуть.

Тобто я даю два, може три тижні, можливо три з половиною, на їхні спроби після паузи активно наступати. Після того вони стануть як зайчики, тому що воювати їм немає чим взагалі", — додав радник голови ОПУ .

Нагадаємо, за даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 12 березня російські війська втратили в Україні понад 12 тисяч солдатів та понад 3 тисячі одиниць техніки.