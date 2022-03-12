ОП: прем'єр Ізраїлю не радив Зеленському виконати вимоги Путіна
Прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет не радив українському главі держави Володимиру Зеленському прийняти пропозиції Росії для закінчення війни, запевнили в Офісі президента, повідомляє Українська правда.
Про це розповів радник глави ОП Михайло Подоляк у Twitter.
"Прем’єр-міністр Нафталі Беннет, як і решта країн – умовних посередників, абсолютно точно не пропонує Україні погодитися на якісь вимоги РФ.
Це неможливо з військово-політичних причин. Навпаки, Ізраїль пропонує Росії більш адекватно оцінювати події", – заявив Подоляк.
Раніше американські та ізраїльські видання писали, що прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет радив українському президентові прийняти пропозиції Росії після закінчення війни.