ОП: прем'єр Ізраїлю не радив Зеленському виконати вимоги Путіна

Прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет не радив українському главі держави Володимиру Зеленському прийняти пропозиції Росії для закінчення війни, запевнили в Офісі президента, повідомляє Українська правда.

Про це розповів радник глави ОП Михайло Подоляк у Twitter.

"Прем’єр-міністр Нафталі Беннет, як і решта країн – умовних посередників, абсолютно точно не пропонує Україні погодитися на якісь вимоги РФ.

Це неможливо з військово-політичних причин. Навпаки, Ізраїль пропонує Росії більш адекватно оцінювати події" , – заявив Подоляк.

Раніше американські та ізраїльські видання писали﻿, що прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет радив українському президентові прийняти пропозиції Росії після закінчення війни.