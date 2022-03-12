СБУ: полонений РФ розповів про "розстрільні загони" для дезертирів

Полонений російський військовий розповів про застосування тактики "розстрільних загонів", що знищують дезертирів, інформує СБУ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Путін не вірить у власну армію і вдається до сталінських репресій. Втім, це не рятує його від бунтів, які вже почали виникати серед російських військових. Про це черговий полонений окупант розповідає на допиті в СБУ. Мовляв, армійське керівництво відновило практику "розстрільних загонів". "- ешелонів, які йдуть за основними силами РФ і вбивають тих, хто хоче втекти", - йдеться у повідомленні СБУ, розміщеному у телеграм-каналі у суботу .

У СБУ інформують, що, за словами полоненого окупанта, під час просування вглиб України військові РФ починають усвідомлювати, що у них далеко не миротворча місія.

"Але нам дали зрозуміти, що назад ми не повернемося, тому що за нами їдуть ешелони, які вбивають дезертирів, які намагаються повернутися додому", - зізнається бранець .