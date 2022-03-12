СБУ: полонений РФ розповів про "розстрільні загони" для дезертирів
Полонений російський військовий розповів про застосування тактики "розстрільних загонів", що знищують дезертирів, інформує СБУ, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Путін не вірить у власну армію і вдається до сталінських репресій. Втім, це не рятує його від бунтів, які вже почали виникати серед російських військових. Про це черговий полонений окупант розповідає на допиті в СБУ. Мовляв, армійське керівництво відновило практику "розстрільних загонів". "- ешелонів, які йдуть за основними силами РФ і вбивають тих, хто хоче втекти", - йдеться у повідомленні СБУ, розміщеному у телеграм-каналі у суботу.
У СБУ інформують, що, за словами полоненого окупанта, під час просування вглиб України військові РФ починають усвідомлювати, що у них далеко не миротворча місія.
"Але нам дали зрозуміти, що назад ми не повернемося, тому що за нами їдуть ешелони, які вбивають дезертирів, які намагаються повернутися додому", - зізнається бранець.
"Тепер, ставши учасником злочинів, окупант шкодує, що у них не вистачило духу вчинити, як морські піхотинці РФ: "...під Одесою 600 морпіхів збунтувалися і не вийшли з судна, бо зрозуміли, що відбувається". Армія окупантів деморалізована і придушена. Так що перемога України – не за горами!", - йдеться у повідомленні української спецслужби.