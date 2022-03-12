Бербок: Німеччина планує авіаперевезення українських біженців з Молдови

Німеччина працює з міжнародними партнерами з авіаперевезення українських біженців із Молдови, повідомляє Європейська правда.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Такий повітряний транспорт "абсолютно розумний", сказала Бербок у суботу після зустрічі зі своїм молдавським колегою Ніку Попеску у Кишиневі.

У той же час вона оголосила, що федеральний уряд як перший крок доставить 2,5 тис. українських біженців з Молдови безпосередньо до Німеччини.

Бербок сказала, що це стане лише початком підтримки Молдови у прийомі та розподілі біженців з іншими країнами всередині та за межами Європейського Союзу. Для цього будується "зелений коридор" із автобусами через Румунію. Людей також слід вивозити з Молдови безпосередньо чи через сусідні країни з більшою місткістю аеропортів. Це також може відбуватися через Атлантику, сказала Бербок, наприклад, у США чи Канаді.

Молдова з її приблизно 2,6 мільйонами мешканців прийняла близько 300 000 людей з України. У країні досі перебуває близько 100 тисяч.