ДСНС: за добу в Україні евакуйовано 487 тис осіб

Евакуацію населення загальною кількістю понад 487 тисяч осіб проведено в Україні минулої доби. З них понад 102 тисячі дітей та 5 368 людей з інвалідністю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На пунктах пропуску на державному кордоні у Закарпатській, Одеській, Львівській та Чернівецькій областях ДСНС у співпраці з Червоним хрестом України та органами місцевої влади розгорнула 81 намет для обігріву та прийому громадян. З початку функціонування надано допомогу понад 205 тис. осіб.

За добу підрозділи ДСНС здійснили 715 виїздів, зокрема 327 на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об'єктів цивільної інфраструктури, врятовано 41 особу. Піротехніки знешкодили 29 вибухонебезпечних предметів.