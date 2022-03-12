Росія погрожує знищувати конвої з іноземною зброєю для України

У Росії заявили, що конвої з іноземною зброєю для України стануть "законними цілями" для збройних сил РФ, повідомляє Українська правда.

Про це заявив заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков.

"Росія попередила США про наслідки передачі в Україну озброєнь. Конвої з іноземною зброєю, яка бездумно постачається Україні, стануть законними цілями для ЗС РФ".

Він також додав, що списки персональних санкцій проти США і Заходу готові і скоро будуть оприлюднені.

Крім того, Рябков заявив, що Росія може відновити діалог зі США щодо безпеки, якщо Вашингтон до цього готовий.

При цьому він зазначив, що "не став би говорити, що пропозиції Росії щодо гарантій безпеки повністю залишаються чинними, оскільки ситуація змінилася".