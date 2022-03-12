ЗСУ влаштували засідку для колони російської військової техніки під Києвом

Збройні сили України на Київщині влаштували засідку для колони російської військової техніки. Окупанти, які потрапили під обстріл, у паніці почали розбігатися полями, повідомляє Сьогодні.

Відповідне відео оприлюднено на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

"ЗСУ атакували колону рашистів на підступах до Києва" , – йдеться у підписі до відео.

Втрати окупантів від початку війни

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.03 орієнтовно склали: