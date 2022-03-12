ЗСУ влаштували засідку для колони російської військової техніки під Києвом

ЗСУ влаштували засідку для колони російської військової техніки під Києвом
Фото: Скріншот відео

Збройні сили України на Київщині влаштували засідку для колони російської військової техніки. Окупанти, які потрапили під обстріл, у паніці почали розбігатися полями, повідомляє Сьогодні.

Відповідне відео оприлюднено на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

"ЗСУ атакували колону рашистів на підступах до Києва", – йдеться у підписі до відео.

622c71291f6fc.png

622c714da334b.png

622c72437a5de.png

622c72dc5fa32.png

Втрати окупантів від початку війни

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.03 орієнтовно склали:

  • особового складу – понад 12 тис. осіб;
  • танків – 362 од.;
  • ББМ – 1205 од.;
  • артилерійських систем – 135 од.;
  • РСЗВ – 62 од.;
  • засоби ППО – 33 од.;
  • літаків – 58 од.;
  • вертольотів – 83 од.;
  • автомобільної техніки – 585 од.;
  • кораблі/катери – 3 од.;
  • цистерн із ППМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.
Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics