ЗСУ влаштували засідку для колони російської військової техніки під Києвом
Збройні сили України на Київщині влаштували засідку для колони російської військової техніки. Окупанти, які потрапили під обстріл, у паніці почали розбігатися полями, повідомляє Сьогодні.
Відповідне відео оприлюднено на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.
"ЗСУ атакували колону рашистів на підступах до Києва", – йдеться у підписі до відео.
Втрати окупантів від початку війни
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.03 орієнтовно склали:
- особового складу – понад 12 тис. осіб;
- танків – 362 од.;
- ББМ – 1205 од.;
- артилерійських систем – 135 од.;
- РСЗВ – 62 од.;
- засоби ППО – 33 од.;
- літаків – 58 од.;
- вертольотів – 83 од.;
- автомобільної техніки – 585 од.;
- кораблі/катери – 3 од.;
- цистерн із ППМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.