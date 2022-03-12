Мер: у херсонські міськлікарні вдалося завести інсулін

До херсонських лікарень вдалося завести інсулін, розповiв мер Херсона Ігор Колихаєв, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вчора нам вдалося завезти трохи інсуліну по наших трьох міських лікарнях (Лучанського, Карабелеша, Тропіних). Нагадую, що найнеобхідніші препарати ви отримуватимете централізовано в медустановах. Ми взяли цю ситуацію під контроль. Інсулінозалежним із собою треба мати рецепт від ендокринолога" - написав Колихаєв у фейсбуці у суботу .

Він також розповів, що у місті продовжуються роботи з відновлення подачі газу та тепла до постраждалих районів.

"З паливом у місті велике напруження, економте", - підкреслив Колихаєв .

Херсонський мер додав, що Херсон молиться за Миколаїв та "всіх слів підтримки та захоплення стійкістю його городян буде мало".