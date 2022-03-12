Мер: у херсонські міськлікарні вдалося завести інсулін
До херсонських лікарень вдалося завести інсулін, розповiв мер Херсона Ігор Колихаєв, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Вчора нам вдалося завезти трохи інсуліну по наших трьох міських лікарнях (Лучанського, Карабелеша, Тропіних). Нагадую, що найнеобхідніші препарати ви отримуватимете централізовано в медустановах. Ми взяли цю ситуацію під контроль. Інсулінозалежним із собою треба мати рецепт від ендокринолога" - написав Колихаєв у фейсбуці у суботу.
Він також розповів, що у місті продовжуються роботи з відновлення подачі газу та тепла до постраждалих районів.
"З паливом у місті велике напруження, економте", - підкреслив Колихаєв.
Херсонський мер додав, що Херсон молиться за Миколаїв та "всіх слів підтримки та захоплення стійкістю його городян буде мало".
"Але ми обов'язково допоможемо справою, як тільки представиться така можливість. Тримайся, Херсоне! Не втрачай своєї гордості та впертого характеру. Ми вистоємо і переможемо, завдяки силі нашого духу! Допомагайте один одному", - підсумував Колихаєв.