ОДА: у Сєверодонецьку під обстріл потрапила лікарня

У Сєвєродонецьку на Луганщині під обстріл потрапила лікарня. Про це заявив голова Луганської обласної військово-цивільної (державної) адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У Сєвєродонецьку лікарню сьогодні також був "приліт" , - написав він на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук, додавши, що "лікарі працюють на межі своїх сил".

Гайдай повідомив, що внаслідок обстрілу міста постраждала мешканка Сєверодонецька та її двоє дітей-близнюків.