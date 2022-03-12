ОДА: у Сєверодонецьку під обстріл потрапила лікарня
У Сєвєродонецьку на Луганщині під обстріл потрапила лікарня. Про це заявив голова Луганської обласної військово-цивільної (державної) адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"У Сєвєродонецьку лікарню сьогодні також був "приліт", - написав він на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук, додавши, що "лікарі працюють на межі своїх сил".
Гайдай повідомив, що внаслідок обстрілу міста постраждала мешканка Сєверодонецька та її двоє дітей-близнюків.