Прем'єр Хорватії: безпілотник над Загребом, тривожний сигнал для ЄС та НАТО

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович сказав, що непомічена поява над Загребом безпілотника, ймовірно, з території України є тривожним сигналом для ЄС та НАТО, повідомляє Європейська правда.

Пленкович зазначив, що апарат, мабуть, був запущений з території України, але досі не відомо, якій стороні він належить і обидві це заперечують. Над територією Хорватії безпілотник летів 7 хвилин, перш ніж розбився посеред міста, і те, що постраждали лише запарковані автомобілі, можна вважати щасливою нагодою.

Прем'єр зазначив, що фахівці спробують отримати інформацію із безпілотника.

Пленкович сказав, що поінформував усіх лідерів ЄС та керівництво НАТО про інцидент, зазначивши, що подібне могло статися "у будь-якому місті будь-якої країни-члена НАТО чи ЄС".

За його словами, інцидент свідчить про необхідність тіснішої співпраці всередині самого НАТО.

"З такою ситуацією більше не можна миритися і такого не повинно відбуватися, це чітка та однозначна загроза, на яку потрібно реагувати. Цей апарат міг впасти на атомну електростанцію. Тут очевидно, що немає хорошої реакції, ні хорошого обміну інформації з іншими країнами. Нам є чому повчитися з цього випадку", - наголосив Андрій Пленкович .

Як повідомлялося, у ніч на 11 березня в західній частині хорватської столиці Загреба розбився невідомий літальний апарат , який міг прилетіти з України.

Неофіційно виданню стало відомо, що на залишках літального апарату видно червону зірку та кирилицю. Ця інформація офіційно не підтверджена.

Експерт з військової авіації Тілер Роговай, з яким спілкувався Jutarnji List, стверджує, що може йтися про безпілотник Ту-141 "Стриж".

Журналісти звернули увагу, що район Загреба, де впав апарат, називається так само, як село на Житомирщині.