Кличко розповів про ситуацію в Києві та підготовку оборони міста
Київ продовжує готуватися до оборони, створюється резерв продуктів, медикаментів, товарів першої потреби, забезпечується робота критичної інфраструктури, заявляє мер столиці Віталій Кличко, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Друзі! Дорогі кияни! Столиця, поряд з якою продовжуються бої, готується до оборони. Ми продовжуємо зміцнювати блокпости, створювати резерви продуктів, ліків та товарів першої необхідності", - сказав Кличко у телеграм-каналі.
За його словами, третій день столиця допомагає Київській області у евакуації мешканців Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Ірпеня.
Місто надає пасажирський транспорт – автобуси. А київські рятувальники зустрічають людей на залізничному вокзалі. І тих, хто хоче виїхати з Києва, відправляють далі поїздами до Західної України.
Мер Києва наголосив:
"Також ми продовжуємо забезпечувати роботу критичної інфраструктури міста, життєдіяльність столиці".