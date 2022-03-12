Кличко розповів про ситуацію в Києві та підготовку оборони міста

Київ продовжує готуватися до оборони, створюється резерв продуктів, медикаментів, товарів першої потреби, забезпечується робота критичної інфраструктури, заявляє мер столиці Віталій Кличко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Друзі! Дорогі кияни! Столиця, поряд з якою продовжуються бої, готується до оборони. Ми продовжуємо зміцнювати блокпости, створювати резерви продуктів, ліків та товарів першої необхідності", - сказав Кличко у телеграм-каналі .

За його словами, третій день столиця допомагає Київській області у евакуації мешканців Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Ірпеня.

Місто надає пасажирський транспорт – автобуси. А київські рятувальники зустрічають людей на залізничному вокзалі. І тих, хто хоче виїхати з Києва, відправляють далі поїздами до Західної України.

Мер Києва наголосив:

"Також ми продовжуємо забезпечувати роботу критичної інфраструктури міста, життєдіяльність столиці".