Variety: Sony Pictures зупиняє діяльність у Росії

Компанія Sony Pictures оголосила про припинення всієї діяльності в Росії через ситуацію в Україні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Variety посилається на заяву головного виконавчого директора Sony Pictures Entertainment Тоні Вінчікерра для співробітників, в якій він повідомляє, що корпорація підтримує "багато компаній у всьому світі, які в даний час призупинили свою діяльність у Росії".

Як зазначено в заяві, компанія вже відклала цифрові релізи своїх проектів, зокрема, фільму "Людина-павук. Немає шляху додому", а також заморозила операції з дистрибуції контенту на телебаченні. Крім того, обмежений доступ російським користувачам до аніме-сервісу Crunchyroll.

Раніше про зупинення роботи в Росії повідомила компанія Walt Disney.