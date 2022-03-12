ОДА: у Харкові ворог не просувається вперед, суттєво зменшив темпи

Очільник Харківської ОДА Олег Синегубов заявив, що українські військові продовжують тримати оборону Харкова. Російський ворог не просувається вперед, суттєво зменшив темпи і втрачає боєздатність, повідомляє Дзеркало тижня.

Минулої доби російські окупанти завдавали артилерійських та мінометних обстрілів по районах Харкова, Чугуївському району, Ізюмщині, Дергачам. Усього – 84 обстріли.

"Спостерігали активність безпілотних літальних апаратів противника, які здійснювали польоти, щоб виявити позиції підрозділів ЗСУ, ТРО та НГУ. Наша Тероборона, ЗСУ, поліція фіксують окремих диверсантів, які збирають дані про військові об'єкти, розташування постів тощо. Наприклад, вчора, час комендантської години, бійці ТРО Харкова затримали на метро "Героїв праці" двох людей", - наголосив Синегубов .

Полонений російський льотчик Максим Кріштоп, який бомбардував Харків фугасними бомбами вільного падіння, підтвердив, що знав – його метою будуть мирні об'єкти міста.