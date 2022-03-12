Генштаб: війська РФ намагаються захопити Ізюм, Маріуполь та Сєвєродонецьк

Російські окупаційні війська закріпилися у північній частині міста Ізюм Харківської області та не залишають спроб його захоплення, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у зведенні станом на 12:00 12 березня.

На Донецькому та Таврійському напрямах основні зусилля окупантів зосереджені на захопленні міст Маріуполь Донецької області та Сєвєродонецьк Луганської області. При цьому противник захопив східні околиці Маріуполя, зазначають у Генштабі.

Після невдалого штурму м. Рубіжне Сєвєродонецького району окупанти відступили.

Також окупанти не залишають спроб відновлення наступальних дій з метою оточення м.Миколаїв.

За даними Генштабу, окупанти продовжують наступальну операцію на ряді напрямків, проте безуспішно, зазнали втрат, здійснюють перегрупування військ, відновлюють боєздатність підрозділів, а також продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури.

На Волинському напрямку ворог наступальних дій не чинив, проте зберігається ймовірність безпосередньої участі збройних сил Білорусі у бойових діях проти України на боці РФ, йдеться у зведенні.